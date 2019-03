Veterinário Francisco Veterinário Francisco “Campo Grande precisa de mais ação”

Com mais de 6 mil indicações beneficiando praticamente todas as regiões da cidade, o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, enfatiza que os números “são reflexos de uma Campo Grande que caminha a passos largos rumo a um milhão de habitantes”.

De acordo com o líder da bancada do PSB, identificar a buscar solução para os problemas existentes da cidade é um dos compromissos que assumiu e que está sendo honrado com efetiva participação moradores e os integrantes de sua assessoria.

Saúde, Educação, Segurança, Habitação, Transporte Coletivo,Esporte e Lazer, conforme observou o Parlamentar, são os setores da administração municipal que concentram a maioria das reivindicacões que os moradores encaminham ao seu gabinete.

Quanto as indicações consideradas corriqueiras, veterinário Francisco cita como exemplo o pedido de tapa-buraco, reposição de lâmpadas queimadas, sinalização de rua, redutor de velocidade, coleta regular de lixo, além de desobstrução de bocas de lobo.

Emprego – Por uma cidade que atrai pessoas de todas as regiões do Estado, de outras regiões do País e do exterior, a questão do desemprego preocupada o líder do PSB. “Parece que os investimentos nessa estão escassos”, salientou, sugerindo a oferta de incentivos fiscais como forma de atrair investimentos.

De acordo com Veterinário Francisco, se efetivamente houvesse um com comprometimento da administração municipal, sem deixar e ouvir e atender as reivindicações dos vereadores, o resultado seria outro. Ele acredita que esteja faltando um pouco mais de comprometimento.

Ainda sobre o desemprego,algo em torno de dez por cento da população - cerca de 90 mil trabalhadores -, Veterinário Francisco aponta que a atração de investidores depende da oferta de incentivos fiscais, a exemplo de outros municípios que atualmente são grandes geradores de emprego e renda.