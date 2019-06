Pastores evangélicos Veterinário Francisco homenageia pastores evangélicos

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

O Dia Municipal do Pastor Evangélico será comemorado hoje (segunda-feira) pela Câmara de Campo Grande, às 19 horas. A homenagem foi proposta pelo vereador Gilmar da Cruz.

A Resolução 1.272/18, de autoria dos vereadores Pastor Jeremias Flores, Junior Longo e Papy, instituiu a Medalha Legislativa “Pastor Doutor Eliseu Feitosa de Alencar”, a ser entregue na sessão solene comemorativa ao Dia Municipal do Pastor Evangélico.

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB), que evangélico, reputa a Sessão Solene desta segunda-feira como sendo de grande importância pela contribuição que os obreiros da palavra do Senhor prestam a Campo Grande.

Veterinário Francisco indicou para o recebimento da honraria os pastores Bento Roque de Souza e Éber Soares Ferreira. “São dois homens propagadores do evangelho”, resumiu o Parlamentar da bancada do Partido Socialista Brasileiro ao justificar as escolhas.

Serviço – A sessão solene será realizada nesta segunda-feira (10), a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiuka Park.