Viatura da PM se envolve em acidente e policiais saem ilesos; motorista do outro carro sofre graves

De acordo com testemunhas, os policiais tinham acabado de assumir o plantão e estavam a caminho de atender uma vítima, quando houve a colisão no cruzamento das avenidas Ernesto Geisel e Manoel da Costa Lima.

Os policiais saíram ilesos do acidente. Já o motorista foi encaminhado para a Santa Casa, conforme o tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Cordeiro. Peritos também foram acionados e fizeram levantamentos no local, com a intenção de constatar quem furou o sinal vermelho.