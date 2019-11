Projetos Vice-governador ressalta obras e diz que novos projetos estão em construção em Dourados

O projeto Governo Presente chega a Dourados nessa quarta-feira (20.11) para receber as demandas de prefeitos e vereadores de 17 cidades da região. O governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o vice-governador Murilo Zauith e secretários, irá acolher as solicitações de lideranças locais para realizar o planejamento de obras e ações para os próximos três anos de governo.

“Estaremos nesses dias, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, em Dourados. Vamos continuar os projetos que já temos para o município e para toda região; o que atinge todos as cidades vizinhas. E já estamos discutindo novos projetos”, afirmou o vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Murilo destacou ainda as importantes entregas já feitas em Dourados, como as pavimentações das principais avenidas da cidade. “Em Dourados, já concluímos os projetos de recapeamento da Avenida Weimar Torres, Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves, e estamos concluindo a Hayel Bon Faker. O governador deve anunciar também o recapeamento das ruas transversais dessas avenidas. Vamos realizar também o recapeamento no entorno de Dourados, nas rodovias e também nos municípios próximos”, disse Murilo.

Avenida Marcelino Pires.

Além do asfalto das principais ruas, diversos projetos de infraestrutura foram concretizados e outros já estão em execução no município, como a pavimentação asfáltica e drenagem de água pluviais no bairro Jardim Jóquei Clube, construção e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, com investimento de R$ 41 milhões, entre outras melhorias.

A construção do Hospital Regional de Dourados se destaca como um dos maiores investimentos em saúde para a região. A unidade significará a aplicação de mais de R$ 53 milhões quando concluídas as três etapas da edificação. O Hospital atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira do Estado.

Região

Nas demais cidades da região de Dourados, os investimentos continuam. Para o acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia, o Governo do Estado investirá R$ 13,6 milhões na obra que deve ser licitada nos próximos dias. Já na rodovia MS-270, em Ponta Porã e Antônio João, será feita a implantação e pavimentação de segmento da rodovia MS-166/ MS-270, com valor de R$ 54,8 milhões. O projeto deve ser licitado em breve.

Também fazem parte das entregas do Governo a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em Douradina, no valor de mais de R$ 1,3 milhão, a implantação e pavimentação asfáltica do acesso à Usina de Fátima do Sul, projeto de mais de R$ 7 milhões, e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Itaporã, onde foram gastos R$ 4 milhões.

Em Ivinhema, a população recebeu uma nova ponte de concreto armado sobre o Rio Pirajuí, além de todo projeto de infraestrutura urbana na Avenida Joaquim Bernardes dos Santos. Em Laguna Carapã o Governo do Estado está executando a pavimentação asfáltica da rodovia MS-379, uma obra orçada em mais de R$ 64 milhões. O município recebeu ainda R$ 4 milhões para as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário e construção da Estação de Tratamento. Outras diversas obras de infraestrutura já foram realizadas nas 17 cidades da região de Dourados e várias estão em fase de execução.

Governo Presente – Dourados

O governador Reinaldo Azambuja realiza, em Dourados, a última etapa do projeto Governo Presente, um gabinete itinerante onde foram recebidas as demandas de todas as cidades do Estado. O objetivo do projeto é traçar investimentos futuros nas áreas de desenvolvimento, infraestrutura, educação, saúde e segurança. “Ouvindo as pessoas, a gente elenca as prioridades e necessidades de cada município”, disse o governador.

Conforme a programação, os atendimentos serão realizados na quinta-feira (21.11), das 8h15 às 17h, e na sexta- feira (22.11), das 7h30 às 15h30, na Sanesul, na Avenida Presidente Vargas, 1.585, Vila Progresso.

As cidades contempladas com o Governo Presente nessa última etapa do programa serão: Angélica, Anaurilândia, Antônio João, Batayporã, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Laguna Carapã, Nova Alvorada, Nova Andradina, Rio Brilhante, Ponta Porã, Taguarussu e Vicentina.