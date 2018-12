Construção Vice-governadora representa MS em acordo sobre construção de ponte Solenidade ocorre nesta sexta-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, de acordo com o governo estadual

A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (PSDB), participa nesta sexta-feira (dia 21) da solenidade para assinar acordo entre Brasil e Paraguai sobre a construção da ponte de concreto sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Ela representa o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). A estrutura faz parte do projeto de integração rodoviária até o Chile. O evento ocorre nesta tarde em Foz do Iguaçu, no Paraná, de acordo com o Governo do Estado. O acordo entre os dois países será assinado pelos presidentes Michel Temer e Mario Abdo Benitez, do Paraguai. Além da ponte em Porto Murtinho, uma outra travessia será erguida sobre o rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Ambas serão custeadas com recursos da Itaipu Binacional e o custo é R$ 1 bilhão. As obras deverão ser concluídas nos próximos três anos. O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), secretário Jaime Verruck, acompanha a vice-governadora na assinatura do acordo entre os dois países.