Barcelona Vice-presidente do Barcelona confirma interesse em Neymar Clube espanhol anuncia goleiro brasileiro

Neymar, de fato, quer deixar o Paris Saint-Germainpara retornar ao Barcelona. Pelo menos é o que garante o vice-presidente do clube catalão, Jordi Cardoner.

De acordo com o mandatário em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, há mesmo o desejo por parte do jogador, mas isso não reflete necessariamente a vontade do clube.

“O correto é dizer que Neymar quer voltar ao Barcelona, mas eu não concordo com a ideia do Barcelona se preocupar em contratar Neymar. Este assunto não está “em cima da mesa”. Muitas coisas que aconteceram na saída dele não me agradaram, muitas coisas a serem resolvidas. Existem comentários incertos de que teríamos acertado com Neymar, mas nós não acertamos nada. Não temos mantido contato com ele. Ele e muitos outros querem jogar no Barcelona”, disse.

Além disso, Jordi Cardoner tratou com naturalidade o desejo de retorno de Neymar, mas voltou a lembrar que não há nenhuma negociação em andamento.

“Não me surpreende que Neymar queira voltar. Às vezes eles vão e voltam, como foi com o Cesc (Fábregas), Piqué… Neymar é um grande jogador, mas as circunstâncias que envolvem como ele saiu também têm que ser avaliadas se algum dia essas hipóteses se tornarem realidade”, completou.

CLUBE CONTRATA GOLEIRO BRASILEIRO

Na manhã desta quinta-feira, o Barcelona anunciou a contratação do goleiro brasileiro Neto, do Valencia. O arqueiro chega para assinar contrato de quatro temporadas com o clube catalão, com multa estipulada em 200 milhões de euros (cerca de R$874 milhões).

O valor da negociação gira em torno de 26 milhões de euros (R$ 114 milhões), além de nove milhões de euros (R$39 milhões) que serão pagos caso o jogador atinja algumas metas estipuladas em contrato.

Na verdade, contudo, a transação é uma troca envolvendo Cillessen, que foi anunciado pelo Valencia. Os dois clubes fizeram uma espécie de manobra para driblar o fair play financeiro, com pagamentos a serem realizados apenas em julho, quando se inicia o ano contábil da temporada 2019/2020.

Aos 29 anos, Neto foi revelado pelo Athletico-PR. Saiu do Brasil em 2011, quando foi contratado pela Fiorentina, até se transferir para a Juventus em 2015. Dois anos depois, foi para o Valencia, clube onde se destacou muito até chamar a atenção do Barcelona.