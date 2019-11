Polícia Vidão e comparsas invadem restaurante e roubam celulares e dinheiro Carro usado no assalto foi encontrado abandonado

Um restaurante foi invadido por bandidos na noite deste domingo (10), no Jardim Seminário, em Campo Grande, que levaram celulares, dinheiro e um veículo Fiat Punto, que foi abandonado.

Segundo o boletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 22 horas deste domingo (10), quando dois ladrões a pé invadiram o local anunciando o assalto. Eles fugiram em um carro Fiat Punto levando celulares e dinheiro do caixa. O valor levado não foi informado.

Já na manhã desta segunda-feira (11) equipes do Batalhão de Choque encontraram o carro abandonado no bairro Bom Retiro. Uma testemunha contou que os quatro homens que estavam no carro tinham ido embora, mas antes foram até a casa dela permanecendo por um tempo.

O dono do carro, segundo a mulher seria um homem conhecido por ‘Vidão’, o outro bandido seria conhecido por ‘Bebê’, sendo que um dos integrantes do bando era seu ex-marido. Apenas um dos ladrões acabou preso.