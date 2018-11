Inusitado VÍDEO: boi morre afogado em praia após fugir de evento agropecuário O boi ingeriu muita água e acabou morrendo afogado

Foto: Reprodução

Um boi de 600 kg morreu afogado nesta na praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia. O caso inusitado aconteceu nesta quinta-feira (29).

O animal da raça nelore havia fugido da Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), no último sábado (24), logo quando chegou ao local do evento. Na quarta (28), segundo o G1, o boi foi visto nos fundos do aeroporto de capital baiana.

Banhistas que estavam na praia tentaram resgatar o boi da água, mas não conseguiram tirar o animal a tempo. O boi ingeriu muita água e acabou morrendo afogado.

A Fenagro emitiu uma nota na qual afirma que uma equipe da feita tentava resgatar o animal desde sábado.