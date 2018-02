Protesto VÍDEO: foliões invadem Aeroporto e protestam pacificamente contra Michel Temer "Nenhum dano foi registrado", informou a infraero. Sobrou até para o prefeito do Rio de Janeiro

Nas imagens, não há indícios de depredação do local, mas os foliões entoaram gritos de protesto contra o Presidente da República, Michel Temer, e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Procurada, a Infraero enviou a seguinte nota: “Nenhum dano foi registrado e a polícia, que já integra o plano de contingência do aeroporto, ajudou a normalizar a situação".

Por volta das 19h do domingo (11), centenas de foliões invadiram o Aeroporto Santos Dumont, que fica no trajeto entre o centro e a zona sul do Rio.

Veja o vídeo :