DESTRUIÇÃO Vídeo: fotógrafo Araquém Alcântara faz relato emocionante sobre a Amazônia Ícone da fotografia de natureza, Araquém Alcântara fez dezenas de incursões pela Amazônia nas últimas quatro décadas e usou a história da imagem de um tamanduá-mirim fugindo de incêndio para demonstrar sua revolta

Foto: Reprodução/Araquém Alcântara

Em relato emocionante em sua página no Facebook, o fotógrafo Araquém Alcântara, um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil, usou uma foto que fez de um tamanduá-mirim fugindo do fogo para falar de sua revolta diante do aumento das queimadas e da política de desmatamento propagada por Jair Bolsonaro na Amazônia.

“Essa foto reflete muito bem o meu sentimento de revolta diante dos últimos acontecimentos”, disse ele, que já fez mais de 50 incursões pela floresta e hoje vê o debate em torno da Amazônia como uma maneira de salvá-la.

“Fiquei surpreso com o retorno, a atenção, a indignação das pessoas. Falar da Amazônia, pois acho que aí ela pode ser salva”, relata Araquém no vídeo, ressaltando que a “floresta luta, sim, por sua sobrevivência”.

VEJA O RELATO