VÍDEO: homem salva criança de sobrado em chamas e vira 'herói' "O jovem de 25 anos escalou a parede do prédio para tirar o menino de 7 anos do local antes dos bombeiros chegarem"

Foto: Reprodução

Um pedreiro salvou a vida de um menino de 7 anos, na tarde de ontem, quarta-feira, 10, no município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações do portal G1, o rapaz de 25 anos escalou um prédio em chamas, arrombou a janela e retirou a criança, que estava sozinha em casa.

O incêndio começou por volta das 14 horas e destruiu parte da residência, localizada no centro da cidade. Segundo informações dos bombeiros, a família tem um estabelecimento comercial no andar inferior do prédio e residia na parte superior.

A criança teve ferimentos leves, mas ainda não se sabe a causa do incêndio. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias esteve no local para apurar as possíveis causas do incidente. O prédio encontra-se interditado por questões de segurança.



Veja o vídeo registrado por uma moradora que passava pelo local no momento da ação do homem: