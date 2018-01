Revolta VÍDEO: Mãe dá uma surra em babá após flagrar mulher espacando sua filha "Após inúmeros casos e por medo de estar acontecendo com a filha mãe colocou câmeras de segurança na casa sem avisar a babá e flagrou"

Foto: Reprodução

Pais de todo mundo, principalmente os que têm filhos pequenos, estão preocupados com uma situação: quem colocar dentro de casa para cuidar das crianças. As notícias mostram que cada vez mais casos de violência das babás contra crianças aumentam. O pior é que as agressões acontecem de todas maneiras, algumas até brutais, como queimar os pés ou as mãos da criança em uma panela. Provavelmente foi por causa disso, e também por conta de grande desconfiança, que uma mãe decidiu colocar câmeras dentro de casa para monitorar o que acontecia quando apenas a sua funcionária e sua bebê, de 3 anos, ficavam sozinhas no local.

Essa mãe tomou uma das suas melhores decisões após colocar as câmeras dentro de casa. Assim como outros pais, que ficam irritados e indignados, a mulher descobriu que a babá estava agredindo a sua filha, tudo graças ao monitoramento. No entanto, a mãe, como qualquer responsável faria, não conseguiu se controlar e saiu do trabalho para tirar satisfação com a babá. Pelo vídeo que está sendo divulgado na internet, o caso pode ter acontecido nos Estados Unidos. A gravação mostra a mãe surrando a agressora, chamando-a de “vagabunda”, no idioma local, claro.

Em uma das páginas em que foi compartilhado, o vídeo já passou das cinco milhões de visualizações e tem quase 60 mil compartilhamentos. Nos comentários, muitos pais expressam o sentimento e afirmam que ninguém pode julgar a mãe por defender a sua filha. As imagens contam com quase um minuto. Nesse tempo inteiro, a mãe não respira e começa acertando socos na babá, até que ela cai no chão e recebe mais golpes da mulher, que ainda está revoltada com a situação.

“Aula de como resolver problemas de maus tratos, o melhor é que é grátis, ainda que a professora foi boazinha”, comentou uma internauta chamada Roberta Carvalho, com quem muitos outros internautas concordaram. Outro internauta, chamada Miriam Dantas afirmou que a polícia também deveria ser acionada para que a babá tivesse aquilo registrado em sua ficha, para não conseguir mais empregos nessa área. O comentário também foi bastante curtido.

Veja o vídeo: