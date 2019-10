POLÊMICA Vídeo mostra proprietária de posto de combustível expulsando ciclistas que se protegiam da chuva Empresária tem fama de "mal educada" entre grupos de ciclistas que pedalam pelo Parque dos Poderes

A proprietária de um posto de combustíveis em Campo Grande foi filmada expulsando um ciclista que se abrigava da chuva embaixo da cobertura do posto. O registro em vídeo foi feito no começo da noite de ontem (15), por volta das 19h30, no Parque dos Poderes em Campo Grande. O vídeo circula nas redes sociais e gerou debate entre internautas.

O ciclista bebe água no vídeo, um outra pessoa que está com ele filma a mulher que diz que se ele não sair do local ela “irá criar problema”. Conforme o vídeo, o homem está próximo a uma bomba de combustível, local onde para os carros para abastecer. A discussão não está registrada na íntegra, e começa quando a mulher já está nervosa e manda um beijo para a câmera do celular.

Os ciclistas se protegiam de um chuva forte, quando foram abordados pela proprietária. Segundo relatado nas redes sociais a empresária já iniciou a conversa “fazendo escândalo”, disse. A filmagem foi postada em uma página no Facebook de ciclismo chamada “Canibal”, “As pessoas precisam de mais respeito ao próximo e amor no coração, não foi a primeira vez que isso acontece por lá, vários ciclistas já foram constrangidos pela mesma”, traz a publicação.

Ainda conforme o vídeo, nota-se que não há movimentação de veículos no local. O que segundo o ciclista, seria notado e não atrapalharia o atendimento. “Um dia, eu estava com um amigo aguardando lavar o carro nesse mesmo posto e pagando pelo serviço, e essa proprietária pediu pra que não ficássemos ali no local aguardando e tomando tereré. Obrigado. Pois nunca mais voltei”, disse um amigo da ciclista abaixo da postagem no Facebook.

VEJA O VÍDEO

O vídeo foi parar nos grupos de WhatsApp e se tornou viral. O MS Notícias tentou em dois contatos de telefone falar com a empresária para esclarecer os fatos, mas nenhum deles conseguiu contato e não teve retorno até o fechamento dessa reportagem.