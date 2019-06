POLÊMICA Vídeo vazado nas redes sociais mostra mulher batendo em Neymar Na última sexta-feira (31), Najila registrou um boletim de ocorrência contra Neymar Jr.

Foto: Reprodução

No noite desta quarta-feira (5), vazou nas redes sociais um vídeo gravado por Najila Trindade em Paris, onde mostra a modelo em uma briga com o jogador Neymar Jr. em um quarto de hotel.

Nas imagens, Najila e o jogador estão trocando beijos na cama, mas a modelo levanta e empurra Neymar: "Você vai me bater, né?", disse e em seguida dá um tapa no atleta. Neymar, por sua vez, diz: "não, não me bate."

A modelo, então, começa a estapeá-lo e joga um objeto: "Vou te bater porque você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha", disse encurralando Neymar no quarto. O jogador se esquiva com chutes, até que ele pede para que ela tenha calma.

Vale lembrar que na última sexta-feira (31), Najila registrou um boletim de ocorrência contra Neymar Jr. alegando ter sido vítima de estupro.

O jogador, por sua vez, expôs conversas íntima que teve com a modelo, na tentativa de provar que não houve estupro. Najila chegou a fazer exame de corpo de delito no dia em que o caso foi registrado. Para ter certeza se houve violência sexual, a delegada pediu acesso ao laudo particular feito pela modelo, para depois entregá-lo para uma junta médica analisar o documento.

