VÍDEO: vendedor se emociona após população comprar salgados que seriam apreendidos por fiscais

Um vídeo gravado em Montes Claros, norte de Minas Gerais, está emocionando as redes sociais. Servidores municipais queriam apreender salgados e sucos que um vendedor ambulante vendia, mas várias pessoas que presenciaram a cena compraram todos os produtos para evitar que ele tivesse prejuízo com a apreensão. As imagens viralizaram e já foram vistas por quase 5 milhões de pessoas.

Em entrevista ao G1, Leonardo Ferreira Soares contou que está desempregado e que a intenção da venda era ganhar dinheiro para comprar um botijão de gás.

“Fui somente com a intenção de fazer R$ 100, para comprar o gás e uma feirinha para casa. Com a abordagem dos fiscais, eu comecei a distribuir os salgados e sucos, mas a população não quis e começou a me pagar. Graças a Deus consegui o dinheiro que precisava”, disse emocionado.

Ele mora com a esposa em um barracão alugado e paga R$ 350 por mês. Desde que voltou de São Paulo, há quatro anos, Leonardo não conseguiu arrumar um emprego fixo.

“Se eu tivesse dinheiro, eu teria minha padaria. Como não tenho dinheiro, tenho que ir para a rua e vender meus produtos. Tenho que pagar meu aluguel, tenho minha feira, água, luz. Se eu não pagar, quem vai pagar por mim? Já aconteceu de eu ficar, com minha esposa, até as 2h da manhã produzindo os salgados para poder revender”.

