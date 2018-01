Temporal VÍDEO: Zezé di Camargo fica ilhado em BMW e é resgatado por bombeiros "O sertanejo ficou preso em seu carro com mais três amigos em uma vicinal de Goiânia'

Foto: Reprodução

O cantor sertanejo Zezé di Camargo foi precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar ilhado durante um temporal em Goiânia, na última segunda-feira (29), por volta das 20h. O cantor, que filmou tudo e postou em suas redes sociais, estava em sua BMW com mais três amigos quando, após o temporal, seu carro não conseguiu sair do local.

“Olha o que aconteceu aqui. Estamos numa BMW zero quilômetro e inundou em volta do nosso carro e nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. Brincadeira. Estou aqui em Goiânia e caiu um ‘pé d’água’ aqui, olha isso, olha onde está a água. Vai sair no jornal: Motorista de BMW zero morre afogado. Olha a onda, está fazendo onda. Comecem a rezar por mim aí, pelo amor de Deus”, disse.

Ainda na gravação, Zezé surge com os tênis amarrados sobre os ombros e brinca, dizendo que vai pegar o Eixo Anhanguera para ir embora para casa. Ele mostra também os amigos e bombeiros que estavam no local.

“Gente, não teve jeito não. O tênis, amarrei aqui. Olha lá atrás, tudo atolado. Olha meu amigo, que estava de gravata. Olá, Goiânia, é isso aí, Goiás. Olha o ponto do Transurb aqui, vamos pegar. Rapaz, meu cabelo, acabou. Quantos anos não venho a Goiânia, chego aqui e atolei. A chuva que caiu aqui, atola mesmo. Nós vamos embora, isso não segura a gente não”, completou.

O caso ocorreu próximo ao Lago das Rosas, em Goiânia e de acordo com os bombeiros, o veículo apagou e não saía do local. Zezé e outros três foram levados para uma plataforma do Eixo Anhanguera e aguardaram a chegada de outro carro, que os levou para casa. O veículo que ficou na avenida até que uma equipe do seguro do automóvel chegou e o retirou da via. Ninguém ficou ferido.