Estragos causados pelo vento Vídeos e fotos de leitores mostram força do vento durante temporal Conforme o Inmet, rajadas de vento foram de até 23 km por hora; vendaval derrubou árvores e galhos

A velocidade das rajadas de vento durante pancada de chuva no início da tarde desta sexta-feira (4) impressionou e foi registrada em vídeos feitos por leitores. No Jardim dos Estados, bairro bastante arborizado, galhos caíram em várias ruas e atrapalharam o trânsito.

As mesas e cadeiras de um restaurante foram derrubadas e clientes tiveram de parar de almoçar. O Campo Grande News também recebeu foto de motocicleta derrubada. No Bairro Chácara Cachoeira, uma árvore caiu sobre um carro.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por volta do meio dia, os ventos chegaram a 21 km/h e às 13h, os registros já eram de rajadas com velocidade de 23 km/h. A força do vendaval, porém, pareceu bem maior na região central. A estação do instituto fica fora da área urbana de Campo Grande.