Amazônia Vigia é preso por amarrar e estuprar criança de 10 anos Segundo a polícia, homem convidou a criança para ir até a própria residência, prometendo lhe dar R$ 20

Um vigia de 38 anos foi preso preventivamente nessa terça-feira (6), suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, na própria casa, localizada no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, na Amazônia. Segundo a polícia, o homem convidou a criança para ir até a própria residência, mas chegando ao local a amarrou e consumou o crime.

Conforme a equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o abuso ocorreu no dia 31 de maio deste ano. Na ocasião, a vítima brincava em via pública, perto da residência do infrator, quando o homem a convidou para ir até o imóvel, prometendo dar R$ 20 à criança. Quando chegaram ao local, o vigia, que trabalha em uma feira, amarrou a vítima e consumou o estupro.

De acordo com servidores que atuam na DEPCA, o vigia é conhecido do pai da vítima e mora perto da casa da avó paterna da criança. A prisão ocorreu na casa dele por volta das 8h15 de ontem.

A ordem judicial em nome do vigia foi expedida no dia 22 de julho deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Procedimentos

Conduzido ao prédio da especializada, o infrator foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no Km 08 da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.