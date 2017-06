VII Café Histórico VII Café Histórico será nesta quinta-feira

Curso de História da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realiza na noite de quinta-feira (22) o VII Café Histórico. Evento será realizado a partir das 19h30, no piso inferior do bloco A. O evento é coordenado pela professora Dra. Maria Augusta de Castilho, com o intuito de promover o debate entre os acadêmicos do próprio curso e também dos cursos Filosofia e Letras.

Entre os temas que serão abordados durante esta edição do Café Histórico estão as representações sociais e culturais do período colonial brasileiro. Na data, trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos também serão apresentados. Para obter mais informações telefone para (67) 3312-3585.