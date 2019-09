Guilherme Boulos Vinda de Guilherme Boulos à Capital é cancelada Nova data será divulgada

Vinda de um dos ex-presidenciáveis a Campo Grande foi cancelada, Guilherme Boulos iria ministrar palestras na Capital, porém, assessoria informou que vai tentar ampliar a agenda de Boulos em Mato Grosso do Sul e em seguida, a expectativa é de marcar uma nova data.

Filiado ao PSOL, Boulos é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), sendo reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. A palestra de Boulos estava marcada para ocorrer na Concha Acústica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) a partir das 8h da próxima quarta-feira (25), palestrando sobre o tema “Educação em tempos de guerra”.

A vinda de João Amoêdo continua confirmada. O fundador do Partido Novo estará em Campo Grande para ministrar palestra aberta ao público. O evento acontece a partir das 19 horas, no Espaço D. As vagas são limitadas.