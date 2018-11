Vingadores 'Vingadores' e série 'Shadowhunters' lideram premiação do People's Choice Awards

O filme "Vingadores: Guerra Infinita" liderou a premiação do People's Choice Awards, na noite deste domingo (11), ao lado da série de TV "Shadowhunters: Instrumentos Mortais". Ao todo, as duas produções conquistaram três prêmios cada.

O último longa da franquia "Vingadores" foi escolhido como melhor filme, melhor filme de ação e melhor atriz de cinema de 2018, com Scarlett Johansson. Ele também concorria a três outros prêmio, incluindo o de melhor ator de cinema, com Chris Helmsworth e Robert Downey Jr., que ficou para "Pantera Negra".

Também abordando a história de super-heróis da Marvel, "Pantera Negra" levou os prêmios de melhor ator de cinema, com Chadwick Boseman, e melhor astro em filme de ação, com a atriz Danai Gurira.

Já na televisão, os destaques ficaram para "Shadowhunters: Instrumentos Mortais", que ganhou como melhor programa de TV; melhor ator de TV, com Harry Shum Jr.; e melhor atriz de TV, com Katherine McNamara. O programa também concorria como a série mais viciante, cujo vencedor ainda não foi divulgado.

A premiação, que foi transmitida pela primeira vez pelo canal E! -antes era transmitida pela CBS-, ganhou novas categorias, chegando a 43, mas nem todas foram anunciadas na cerimônia deste domingo, que aconteceu em Santa Mônica, na Califórnia, EUA. Elas deverão ser confirmadas pelo canal posteriormente.

Assim, "Vingadores" e "Shadowhunters" ainda podem perder o título de grandes campeões da noite, já que a cantora Ariana Grande e o grupo coreano BTS concorriam a quatro prêmios. A boy band já venceu o prêmio de melhor grupo musical de 2018 e aguarda o anúncio dos vencedores de categorias com melhor música.

Ainda na área musical, o destaque até agora foi a cantora Nick Minaj, que levou dois prêmios: melhor artista de música em 2018 e melhor álbum, com "Queen". Já na TV, Keeping up With the Kardashian foi escolhido melhor reality e Khloé Kardashian, a maior estrela de reality.

Nos agradecimentos, as irmãs Kardashian aproveitaram para falar sobre o incêdio que provocou a evacuação de áreas em Malibu, nos últimos dias. Kim e Kourtney estão entre as celebridades afetadas, assim como o cineasta Guillermo del Toro, e o ator Gerard Butler. "Nossos corações estão partidos", disse Kim ao receber o prêmio com as irmãs e a mãe.

Também falaram sobre o incêndio e homenagearam os bombeiros envolvidos Victoria Beckhan e Melissa McCarthy, que foram as homageadas da noite, ao lado de Bryan Stevenson, ativista pelo direito dos negros, que acabou sendo aplaudido de pé durante a cerimônia.

A brasileira Barbara Evans acompanhou a cerimônia a convite do E! Brasil e acabou entrando para a lista de mais bem vestidas do E! americano. Antes da cerimônia, ela falou sobre a série "Alto Leblon - Garotas do Rio", que estrelará em 2019, no canal.

"Somos quatro meninas, com vidas completamente diferentes, mas a gente se ajuda, sempre batalhando pelos nossos objetivos, nossos sonhos. Eu entro no mundo delas e elas no meu. Tem briga pra caramba, tem tudo que você possa imagina, até a minha mãe [a ex-modelo Monique Evans]", contou à reportagem.

Veja os indicados e vencedores das categorias já anunciadas:

CINEMA

Filme de 2018:

"Um Lugar Silencioso"

"Vingadores: Guerra Infinita"*

"Pantera Negra"

"Cinquenta Tons de Liberdade"

"Os Incríveis 2"

Filme de Comédia de 2018:

"Não Vai Dar"

"Podres de Ricos"

"Com Amor, Simon"

"Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo"

"Meu Ex é um Espião"*

Filme de Ação de 2018:

"Vingadores: Guerra Infinita"*

"Pantera Negra"

"Deadpool 2"

"Jurassic World: Reino Ameaçado"

"Oito Mulheres e um Segredo"

Filme de Drama de 2018**:

"12 Heróis"

"Um Lugar Silencioso"

"Cinquenta Tons de Liberdade"

"Sol da Meia-Noite"

"Aniquilação"

"Operação Red Sparrow"

Filme de Família de 2018**:

"Uma Dobra no Tempo"

"Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível"

"Hotel Transylvania 3"

"I Can Only Imagine"

"Os Incríveis 2"

Astro do Cinema de 2018:

Chris Hemsworth - "Vingadores: Guerra Infinita"

Robert Downey Jr - "Vingadores: Guerra Infinita"

Chadwick Boseman - "Pantera Negra"*

Chris Pratt - "Jurassic World: Reino Ameaçado"

Nick Robinson - "Com Amor, Simon"

Estrela de Cinema de 2018:

Scarlett Johansson - "Vingadores: Guerra Infinita"*

Sandra Bullock - "Oito Mulheres e um Segredo"

Anne Hathaway - "Oito Homens e um Segredo"

Lily James - "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!"

Bryce Dallas Howard - "Jurassic World: Reino Ameaçado"

Astro/Estrela de Drama de 2018**:

John Krasinski - "Um Lugar Silencioso"

Emily Blunt - "Um Lugar Silencioso"

Jennifer Lawrence - "Operação: Red Sparrow"

Chris Hemsworth - "12 Heróis"

Jamie Dornan - "Cinquenta Tons de Liberdade"

Astro/Estrela de Comédia de 2018**:

Melissa McCarthy - "Alma da Festa"

John Cena - "Não Vai Dar"

Nick Robinson - "Com Amor, Simon"

Amanda Seyfried - "Mamma Mia: Lá Vamos Nós De Novo!"

Mila Kunis - "Meu Ex é um Espião"

Astro/Estrela de Ação de 2018:

Chris Hemsworth - "Vingadores: Guerra Infinita"

Ryan Reynolds - "Deadpool 2"

Chadwick Boseman - "Pantera Negra"

Danai Gurira - "Pantera Negra"*

Chris Pratt - "Jurassic World: Reino Ameaçado"

TV

Show de 2018:

"This Is Us"

"Grey's Anatomy"

"The Big Bang Theory"

"13 Reasons Why"

"Shadowhunters: Os Instrumentos Mortais"*

Show de Drama de 2018**:

"This Is Us"

"Grey's Anatomy"

"13 Reasons Why"

"Riverdale"

"The Handmaid's Tale"

Show de Comédia de 2018**:

"The Big Bang Theory"

"Modern Family"

"Black-ish"

"Orange Is the New Black"

"The Good Place"

Show que retornou em 2018**:

American Idol

One Day at a Time

Queer Eye

Jersey Shore: Family Vacation

Dynasty

Reality Show de 2018:

Jersey Shore: Family Vacation

Queer Eye

Keeping Up With the Kardashians*

Chrisley Knows Best

Vanderpump Rules

Competição de 2018:

The Voice*

Ellen's Game of Games

Big Brother

RuPaul's Drag Race

America's Got Talent

Astro da TV de 2018:

Andrew Lincoln - "The Walking Dead"

Cole Sprouse - "Riverdale"

Justin Chambers - "Grey's Anatomy"

Freddie Highmore - "The Good Doctor"

Harry Shum Jr. - "Shadowhunters: Os Instrumentos Mortais"*

Estrela da TV de 2018:

Ellen Pompeo - "Grey's Anatomy"

Mandy Moore - "This Is Us"

Camila Mendes - "Riverdale"

Viola Davis - "How to Get Away With Murder"

Katherine McNamara - "Shadowhunters: Os Instrumentos Mortais"*

Estrela de Comédia da TV em 2018**:

Ellen Pompeo - "Grey's Anatomy"

Mariska Hargitay - "Law & Order: Special Victims Unit"

KJ Apa - "Riverdale"

Darren Criss - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Katherine Langford - "13 Reasons Why"

Estrela de Comédia da TV em 2018**:

Jim Parsons - "The Big Bang Theory"

Donald Glover - "Atlanta"

Kristen Bell - "The Good Place"

Sofia Vergara - "Modern Family"

Drew Barrymore - "Santa Clarita Diet"

Talk Show Matutino de 2018**:

The Ellen DeGeneres Show

Steve

Live With Kelly and Ryan

The Real

Red Table Talk With Jada Pinkett Smith

Talk Show Noturno de 2018:

Jimmy Kimmel Live!

The Late Late Show With James Corden

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon*

The Daily Show With Trevor Noah

Watch What Happens Live With Andy Cohen

Competidor de 2018**:

Nikki Bella - Dancing With the Stars

Maddie Poppe - American Idol

Brynn Cartelli - The Voice

Cody Nickson - The Amazing Race

Eva Igo - World of Dance

Estrela de Reality Show de 2018:

Khloe Kardashian - Keeping Up With the Kardashians*

Antoni Porowski - Queer Eye

Joanna Gaines - Fixer Upper

Paul "Pauly D" DelVecchio - Jersey Shore: Family Vacation

Nikki Bella - Total Bellas

Série Maratonável de 2018**:

"Outlander"

"Queer Eye"

"Shadowhunters: Os Instrumentos Mortais"

"13 Reasons Why"

"Shameless"

Série de Sci-fi/fantasia de 2018:

"Supernatural"

"The Originals"

"The Expanse"

"Wynonna Earp"*

"Shadowhunters: Os Instrumentos Mortais"

MÚSICA

Artista Masculino de 2018**:

Drake

Keith Urban

Ed Sheeran

Shawn Mendes

Bruno Mars

Artista Feminina de 2018:

Taylor Swift

Cardi B

Ariana Grande

Camila Cabello

Nicki Minaj*

Grupo de 2018:

Twenty One Pilots

Panic! At the Disco

5 Seconds of Summer

BTS*

SuperJunior

Artista Country de 2018:

Thomas Rhett

Luke Bryan

Carrie Underwood

Blake Shelton*

Keith Urban

Álbum de 2018:

Cardi B - "Invasion of Privacy"

Camila Cabello - "Camila"

Shawn Mendes - "Shawn Mendes"

Ariana Grande - "Sweetner" (foto)

Nicki Minaj - "Queen"*

Música de 2018**:

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Shawn Mendes - "In My Blood"

Selena Gomez - "Back to You"

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - "I Like It"

BTS - "Idol"

Artista Latino de 2018**:

Becky G

CNCO

J Balvin

Bad Bunny

Shakira

Clipe de 2018**:

Selena Gomez - "Back to You"

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Childish Gambino - "This Is America"

Camila Cabello - "Never Be the Same"

BTS - "Idol"

Turnê de 2018:

Beyoncé & Jay Z - On the Run 2 Tour

Taylor Swift - Reputation Tour*

Britney Spears - Piece of Me Tour

Katy Perry - Witness Tour

Super Junior - Super Show 7

CULTURA POP

Celebridade de 2018**:

Ellen DeGeneres

Chrissy Teigen

BTS

Taylor Swift

Selena Gomez

Influenciador de beleza em 2018:

NIKKIETUTORIALS

Bretman Rock

Brooklyn and Bailey

Jackie Aina

James Charles*

Estrela popular de 2018**:

Shane Dawson

JennaMarbles

Amanda Cerny

The Dolan Twins

Lele Pons

Celebridade animal de 2018:

Lil Bub

Crusoe the Celebrity Dachshund*

Gone to the Snow Dogs

Cole & Marmalade

April the Giraffe

Ícone do estilo de 2018**:

Zendaya

Blake Lively

Emma Watson

Beyoncé

Harry Styles

Comediante de 2018:

Kevin Hart*

Tiffany Haddish

Ali Wong

Marlon Wayans

Amy Schumer

Jogador de 2018**:

Colin Kaepernick

Serena Williams

Cristiano Ronaldo

Aly Raisman

Nia Jax

Podcast mais popular de 2018**:

Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith

Scrubbing in With Becca Tilley & Tanya Rad

Anna Faris Is Unqualified

LADYGANG

Chicks in the Office

*Vencedor da respectiva categoria

**Categorias cujos vencedores ainda não foram informados pelo canal E!

*A repórter Fernanda Pereira Neves viajou a Los Angeles a convite do canal E!