Habitação Vinte e sete casas são entregues a população em Terenos MS Foram investidos R$ 1,9 milhão do Governo Federal

Foto: Agehab

O Governo do Estado, entregou, nesta sexta-feira (9.11), às 8h, no município de Terenos, 27 unidades habitacionais do conjunto Armando Lúcio Nantes.

As casas, ofertadas pelo Programa Habitacional Financiado e Subsidiado FGTS – do Governo Federal -, recebeu do Estado o investimento de mais de R$ 75 mil. As obras, que tiveram início em 2017, foram concluídas também com o aporte da União, no valor de R$ 1,8 milhão, e de recursos municipais, no valor de R$ 4,6 mil, além da oferta do terreno.

Ainda este ano, outras 64 unidades habitacionais serão entregues pelo Governo do Estado na cidade. O Projeto de Assentamento Sete de Setembro já está com mais de 90% das obras concluídas. A previsão é que a entrega ocorra ainda em novembro.

Nesse empreendimento, só de recurso estadual, foram investidos mais de R$162 mil, além de R$ 1,9 milhão do Governo Federal. Essas unidades fazem parte do Programa Nacional de Habitação Rural da Caixa Econômica Federal (CEF).

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado entregou 189 casas em Terenos, e investiu mais de R$ 1,5 milhão nas unidades.