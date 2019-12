CLIMA Virada será de calorão de até 39°C em MS Confira a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira (31)

O último dia de 2019 será de temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira (31) é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde, principalmente nos municípios das regiões noroeste e norte do estado.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 40% e 95% neste dia, enquanto as temperaturas podem registrar média de temperatura entre 21°C e 39°C com tendência a ligeira elevação. Segundo o Inmet os ventos podem oscilar entre fraco a moderado com rajadas.

Para a Capital a meteorologia indica sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva durante à tarde. Já durante a noite o tempo deve permanecer aberto. Não há previsão de chuva para a noite da virada para 2020. Mínima de 24°C e máxima de 34°C para este dia.

