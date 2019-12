ANO NOVO Virada terá shows de Rock, pagode e pop com queima de fogos silenciosos na Capital Festa terá queima de fogos de quatro minutos. Portas da Cidade abrem às 16h. Evento tem entrada gratuita

Foto: Divulgação

A Virada na Cidade do Natal segue até 1h da madrugada nessa terça-feira (31), segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande. As atrações que farão o Show da Virada na Capital são as bandas On The Road, a banda de pagode Bethynho Show e para fechar a noite a banda Lilás. Ainda haverá, por volta de 00h show de luzes e queimas de fogos de artifícios silenciosos, prática adotada em todos os eventos da Prefeitura em Campo Grande.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), decretou, na inauguração do monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviári, em 9 de outubro do ano passado, que o município não faria mais queima de fogos barulhentos, que, segundo o prefeito, causava prejuízos às saúdes dos animais. “Não quero fogos, assusta os animais. Já mandei fazer um decreto, em qualquer festividade e inauguração da prefeitura, proibido fogos de artifício”, disse o prefeito em 2018, ano em que o decreto foi publicado.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE NA CIDADE DO NATAL

As famílias já podem se dirigir para local a partir das 16h. a banda de pagode Bethynho Show, contou que as músicas foram especialmente preparadas para a Cidade do Natal. “Vou trazer um repertório com mensagens positivas para começar o ano novo com o pé direito. Músicas como ‘Deixa a Vida Me Levar’ e ‘Tá Escrito’ vem com uma mensagem motivacional, pra dar um gás no público”, disse ele.

A primeira dama, Tatiana Trad, comemorou o sucesso desta edição da Cidade do Natal e aproveita para fazer um convite aos campo-grandenses. “Nós preparamos toda programação da Cidade do Natal com muito carinho, e a noite da virada do ano será um momento de muita festa e alegria. Será o terceiro ano consecutivo em que a nossa família vai passar o Reveillon ao lado da nossa população! ”.

Toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente nos dias 31 e 1º, apenas o ônibus turístico City Tour não irá contar com saídas hoje. Em compensação, amanhã, terá quatro saídas: às 17 horas, 18 horas, 19 horas e 20 horas.

VEJA QUEIMA DE FOGOS NA ABERTURA DA CIDADE DO NATAL

A Cidade do Natal abriu suas portas na sexta-feira (13 de dezembro), em uma noite repleta de magia e alegria com a família campo-grandense reunida em cerca de 15 mil pessoas para assistir aos espetáculos infantis “A Árvore Mágica”, “Masha e o Urso Especial de Natal”, conferir a queima de fogos, visitar a casa do Papai Noel, consumir na praça de alimentação e brincar no parque de diversões.