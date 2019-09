Parcerias Visando desenvolvimento de servidores, Escolagov amplia parcerias Novos convênios com benefício de descontos para servidores foram formalizados com Ipog, Damásio e Cecamp

Oferecer oportunidades de desenvolvimento e aperfeiçoamento aos servidores estaduais está entre as premissas da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), que mantém parceria com diversas instituições de ensino. Os convênios, que beneficiam tanto servidores quanto dependentes, foram ampliados na última semana, com a renovação da parceria com o colégio Cecamp e a integração do Damásio Educacional e o Instituto Ipog ao portifólio de conveniados.

De acordo com a Escolagov, os descontos direcionados aos dependentes de servidores para matrícula no Colégio Cecamp são de 15% para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Já os descontos do IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação), são de 10% de desconto para cursos de curta duração e 20% em cursos de pós-graduação. Por fim, o Damásio Educacional concede 20% nos cursos de MBA, 25% em cursos de pós-graduação e 30% em cursos preparatórios.

“Além de estarmos à frente da Educação Corporativa do Estado, estamos em constante acompanhamento das inovações no setor. Para tanto, buscamos ampliar o número de parceiros em benefício dos nossos servidores e de seus dependentes”, destaca o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior ao frisar que a iniciativa contribui para que haja melhor desempenho e motivação no serviço público.

Para ter acesso às parcerias, é preciso estar cadastrado no site da Fundação através do link http://www.cursos.escolagov.ms.gov.br e anexar digitalmente os documentos pessoais ou de dependentes. Com o encaminhamento dos dados informados, a validação do desconto é enviada aos servidores via-email para apresentação nas instituições. A lista atualizada dos convênios com as instituições de ensino está disponível no endereço eletrônico da Escolagov ou pelo telefone 3321-6100.