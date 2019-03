Hospital Regional Visita de técnicos do Sírio-Libanês dá início ao processo de modernização do Hospital Regional

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) recebe, nesta quarta-feira (13.3), visita de técnicos do hospital Sírio-Libanês, que tem unidades em São Paulo e Brasília, para iniciar a implantação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Os gerentes do Programa serão recepcionados, às 8 horas, na unidade hospitalar pelo secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, e pelo diretor-presidente do HRMS, Marcio Eduardo de Souza Pereira, quando farão uma apresentação. Em seguida todos farão uma visita ao Pronto Atendimento Médico (PAM), do Hospital Regional.

A implantação do Proadi-SUS no HRMS é uma decisão do Governo do Estado que tem por objetivo dar uma nova missão àquela unidade hospitalar, conforme defende Geraldo Resende. O Estado aderiu ao Programa no fim do mês passado. “Serão feitos estudos e levantamentos que vão definir qual o papel que será destinado ao hospital, como unidade de referência do SUS na média e alta complexidade”, explica.

O Sírio Libanês é uma das instituições de maior credibilidade do País na área de gestão hospitalar, e o mesmo vai nos ajudar a discutir o papel do HRMS dentro do processo de regionalização da saúde em nosso Estado. Com isso, teremos condições de utilizar tecnologias que terão impacto positivo nos indicadores de eficiência interna, tornando-o uma unidade de excelência na prestação de serviços à população sul-mato-grossense”, comenta.

Os técnicos que vão tratar do início do Programa são a gerente do Projeto Ana Carolina Brasil; o gerente do projeto “Lean nas Emergências do SUS”, Marco Saavedra Bravo; e o gerente de Estratégia, Rafael Saad. “O Projeto trata do aumento da eficiência da atenção hospitalar e o objetivo é aplicá-lo no Hospital Regional”, finaliza o secretário.