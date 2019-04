UCDB VISITA DO REITOR-MOR: “Chego para viver dias intensos, de animação e partilha”

Às 10h de hoje (23), chegou a Campo Grande o Reitor-Mor dos Salesianos, Pe. Ángel Fernández Artime, o décimo sucessor de Dom Bosco. Recebido no aeroporto pelo Inspetor da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Gildásio Mendes dos Santos, o superior da congregação falou da alegria e da expectativa dos próximos dias: “A visita a vocês é a última que faço ao continente americano. Alguns podem dizer: o melhor ao final. Então, verdadeiramente, chego com o coração muito alegre, seguro de que vou viver coisas muito lindas e isso nos anima a fazer nossa missão na Igreja como salesianos de Dom Bosco — nascemos para os jovens e não podemos esquecer disso. Serão dias muito intensos, de muita animação, para ouvir e partilhar. Posso dizer que tenho um coração muito feliz por estar com todos vocês e chego para celebrar os 125 anos da Inspetoria, um tempo muito especial”.

Salesianos de diversas casas foram recepcionar o visitante. Estavam presentes o conselheiro regional para o Cone Sul, Pe. Natale Vitali, e o secretário do Reitor-Mor, Pe. Horácio Lopez: “Viemos com muita vontade para participar deste encontro. Nós esperamos muito por este momento, recebemos muitas informações sobre tudo que iriamos encontrar aqui e sabemos que tudo foi preparado com muito carinho. É um momento que estamos muito contentes, sobretudo por ser festivo dos 125 anos da Missão Salesiana de Mato Grosso que é uma Instituição que celebra a vida, não apenas da história que passou, mas principalmente da vida atual. Basta ver nesse momento de acolhida ao Reitor-Mor a presença dos jovens salesianos, das irmãs, dos leigos, tanta vida em torno dos salesianos.”

Para o Inspetor da MSMT, Pe. Gildásio Mendes dos Santos, a visita vem animar e confirmar o trabalho realizado. “Ele vem para confirmar que nós somos filhos de Dom Bosco e dizer para a sociedade que nós, salesianos, através da educação e da evangelização, estamos cada vez mais comprometidos nesse trabalho. É uma visita fraterna, familiar, em um momento especial para todos nós”, enfatizou.

Programação

Ainda hoje, no período da tarde, o Reitor-Mor segue para Cuiabá e também para Meruri, nas missões indígenas. Amanhã, às 8h, haverá encontro com estudantes e jovens do Colégio São Gonçalo e missa solene pelos 125 anos da Inspetoria no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Às 18h, em Meruri, está programado um encontro com salesianos missionários.

A comitiva retorna a Campo Grande na quinta-feira (25). No dia 26, a partir das 8h, estará em um café da manhã com jornalistas, no Pátio UCDB (campus Tamandaré); segue para visita no Salesianos Ampare (bairro Tiradentes) e retorna para a Católica, onde terá um encontro com colaboradores docentes e administrativos convidados e representantes dos acadêmicos. No fim da tarde, às 16h30, fará visita ao Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas, com a presença de autoridades locais.

A programação do dia 27 tem início às 9h, com encontro dos salesianos na Chácara São Vicente (Lagoa da Cruz). Às 17h, haverá missa solene na Paróquia São João Bosco aberta à toda comunidade e, às 20h, apresentações culturais no teatro do Colégio Salesiano Dom Bosco encerram as atividades oficiais de Pe. Ángel em Campo Grande.