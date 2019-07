INTENACIONAL Vítima de Bullyng, criança de 11 anos morre ao se jogar na linha do trem Cerca de 50 pessoas assistiram a morte do menino

Foto: Reprodução

Um menino de 14 anos foi atropelado por um trem em frente aos colegas de escola, depois de ter sido vítima de bullying.

A criança teria dado a mala e o celular aos colegas e se jogou na linha do trem. Na plataforma, encontravam-se mais de 50 crianças e adultos da escola católica Salesian, que assistiram de forma incrédula à morte do menino.

Amigos de Sam dizem que ele era vitima de bullying e que muitas vezes era visto sozinho no recreio. Apesar destes testemunhos, a escola diz não ter conhecimento dos ataques de que o aluno era alvo.

Sam é recordado como uma criança bastante "educada" e "carinhosa" por vizinhos e na escola de dança de breakdance que frequentava.

O caso do menino está sendo compartilhado como forma de alerta contra este tipo de atitude.

O The Sun recorda que no Reino Unido uma pessoa morre, devido a suicídio, a cada 90 minutos, sendo esta a principal causa de morte entre as pessoas com menos de 35 anos, matando mais que o câncer e os acidentes de carro.