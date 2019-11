Resgate aéreo Vítimas de capotamento em estrada vicinal são resgatadas em helicóptero

Camionete que capotou na estrada vicinal e ao fundo helicóptero usado no resgate as vítimas Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou de helicóptero, nesta terça-feira, dia 05 de novembro, três vítimas do capotamento de uma caminhonete, Mitsubishi L-200, em estrada vicinal do município de Miranda, na região do Pantanal.

Durante o salvamento os dois homens e uma mulher estiveram conscientes o tempo todo, mas havia suspeita de traumas mais greves em decorrência do acidente. Segundo o site Campo Grande News, o local era de difícil acesso e não tinha cobertura de sinal telefônico.

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e em seguida foram de helicóptero até Aquidauana. Do local do pouso eles foram encaminhados em uma ambulância do Corpo de Bombeiros até uma unidade de saúde da cidade. Não há informações sobre o quadro clínico atual das vítimas.