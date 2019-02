TIME BASE Vítimas de incêndio no CT do Flamengo são meninos de 14 a 17 anos Outras três pessoas estão feridas, uma em estado grave

As chamas foram controladas por volta das 7h20 Foto: Reprodução/Web

As vítimas do incêndio que matou 10 pessoas e feriu três no Centro de Treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (8), são meninos da categoria de base, entre 14 e 17 anos. A informação foi fornecida pelo Corpo de Bombeiros para a rádio 'Band News'.

Dos três feridos, um está em estado grave. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. Segundo o 'UOL', o fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base.

As chamas foram controladas por volta das 7h20. No momento, os bombeiros atuam no rescaldo.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado no local às 9h30 desta sexta-feira (8). A equipe faria o último treinamento antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara.

O deputado Chico Alencar divulgou no seu perfil no Twitter informações sobre o incidente no Ninho do Urubu, como é popularmente conhecido o CT. Para o parlamentar, a "desgraça" era "evitável":