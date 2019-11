Polícia Vizinho denuncia homem que mexia com crianças na saída de escola Ele chegou a ameaçar a sobrinha do denunciante

Homem de 46 anos foi denunciado por perturbação e porte de arma na tarde de segunda-feira (18) em Três Lagoas, cidade distante 338 quilômetros de Campo Grande. O vizinho contou à polícia que o suspeito fica na esquina mexendo com as crianças no horário de saída da escola.

Morador na região do Jardim Progresso chamou a Polícia Militar e contou que o suspeito estava na esquina de um bar, armado, mexendo com as crianças que saíam da escola. Ele ainda revelou que o homem fazia isso todos os dias e chegou a mexer com uma sobrinha dele, a ameaçando.

Os militares encontraram o suspeito, de 46 anos, e com ele foi apreendida uma faca, que ele portava na cintura. Ele negou os fatos e disse que estava bebendo pinga e fumando maconha. O homem acabou detido em flagrante por perturbação e porte de arma e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.