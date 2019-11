Vizinho é preso depois de mandar cartas com mensagens libidinosas para menina de 10 anos

Acidente entre três caminhões deixou cinco pessoas feridas, por volta das 8h30 desta terça-feira (5), na MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia. O nome dos envolvidos no acidente não foi informado pela polícia.

Segundo o site Nova News, a equipe de uma empresa terceirizada - prestadora de serviços para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) fazia reparos na rodovia, na curva do Córrego Três Barras.

Naquele trecho, o trânsito fluía no sistema pare e siga, quando um caminhão tanque carregado com leite (de placa de Glória de Dourados), bateu em outro da empresa que sinalizava a pista e na sequência colidiu contra uma caçamba carregada com materiais utilizados na manutenção do asfalto.

Por causa do impacto, os veículos envolvidos ficaram danificados. O caminhão caçamba da empresa terceirizada chegou a sair da pista e quase caiu na ribanceira.

Em decorrência do acidente, cinco pessoas ficaram feridas, sendo quatro operários que trabalhavam na manutenção da rodovia e o condutor do caminhão de leite. As vítimas foram socorridas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia. O estado de saúde delas não foi informado. Uma equipe da Polícia Militar do município foi para o local interditar a via até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.