Idoso Vizinhos sentem mau cheiro, acionam Samu e idoso é encontrado morto Idoso morava sozinho em Campo Grande

Idoso de 70 anos, não identificado, foi encontrado morto em casa, na rua 15 de Novembro, no centro de Campo Grande. O corpo do homem estava caído no chão do banheiro da quitinete, onde ele morava sozinho.

Segundo o delegado Rodrigo Camapum, da Depac (Delegacia de pronto Atendimento) Centro, vizinhos chamaram o Samu (Serviço Médico de Urgência) dizendo que havia um cheiro forte no quintal. “Foi preciso arrombar a porta, pois estava trancada. O corpo do idoso foi encontrado no chão do banheiro”, afirmou.

Um vizinho, que preferiu não se identificar, disse que o homem foi visto pela última vez no sábado. “Depois percebemos o cheiro forte”, informou.

A Perícia esteve local e o corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). A causa da morte, segundo a polícia, será apurada após exame de necropsia.