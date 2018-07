Fama Vocalista do Jota Quest terá que pagar indenização para dupla sertaneja Ele foi condenado por ter ofendido a dupla durante um show; cabe recurso

Foto: Pilar Olivares/ Reuters

Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, terá que pagar R$ 25 mil a cada integrante de uma dupla sertaneja de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A decisão é do juiz Eron Simas, da 1ª Vara Cível da cidade. Segundo destaca o G1, a sentença de primeira instância foi dada na última sexta-feira (20) e cabe recurso. A decisão afirma que Flausino é acusado de ter ofendido a dupla durante um show que aconteceu durante na 57º ExpoAgro de Campos, realizada em 2016. O cantor participou, em fevereiro deste ano, de uma audiência no fórum de Campos.