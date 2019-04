ADIOU TURNÊ Vocalista dos Rolling Stones é submetido a cirurgia Mick Jagger passa por cirurgia no coração

Foto: © DR

O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, de 75 anos, foi submetido nesta sexta-feira (5) a uma cirurgia no coração. O procedimento, realizado em um hospital de Nova York, foi bem sucedido, e o astro já está em recuperação.

A operação foi feita para substituir uma válvula cardíaca de Jagger, que deve ter alta dentro de dois dias. O problema no coração fez o vocalista adiar o início da nova turnê dos Rolling Stones, previsto para 20 de abril, em Miami.

Espera-se que a banda retorne aos palcos no segundo semestre. "Estou devastado por ter de adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos o quanto antes", escreveu Jagger no Twitter no último dia 30 de março. (ANSA).