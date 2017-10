Serasa Antifraude Você sabe por onde anda o seu CPF? Serasa Antifraude monitora CPF do consumidor para evitar fraudes

Ferramenta de monitoração de CPF monitora o seu nome 24 horas por dia Foto: ThinkStock

Imagine a situação: você está navegando em um site, é direcionado para um teste em uma rede social e, ao preencher alguns dados básicos sobre você, a página, aparentemente segura, solicita o seu CPF. Você digita, certo? Afinal, não há problemas nisso. Errado! Você já pensou, no último ano, quantas vezes você digitou por aí informações sobre você em variados sites sem ao menos se importar com os problemas que um ato tão simples pode causar? Os brasileiros possuem o hábito de cuidar da casa, carro e até para o celular; mas esquecem de cuidar do mais importante: o nome.

Segundo dados do indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude, divulgados em julho deste ano, a cada 16,8 segundos, uma tentativa de fraude é aplicada no Brasil. Só de janeiro a maio, o país sofreu 782.244 tentativas de golpes. Por isso, não é bom dar mole na internet, ao telefone e em situações diversas do dia. Para ajudar nessas situações que o Serasa criou o Serasa Antifraude. Um serviço que monitora o CPF 24h por dia e emite alertas sempre que houver uma alteração.

A partir do momento em que você assina o produto, você é informado:

•Empresas que consultaram o seu nome

•Empresas abertas em seu nome

•Alterações no seu CPF com alertas enviados por e-mail e SMS

• Dívidas na Serasa e no SPC

•Possibilidade de ser negativado

•Dicas de segurança para proteger seu CPF via SMS

E como tudo isso pode me ajudar? Imagine que você mora no Sul, e uma empresa do Acre fez uma consulta em seu nome? Pode ser um indício de fraude. Outro ponto importante é saber telefones em seu nome. Uma das fraudes mais comuns são contas telefônicas em nome de outra pessoa. Com isso, o fraudador possui um comprovante de residência em seu nome e pode cometer fraudes maiores, como pedir um empréstimo.

Por fim, dívidas e empresas em seu nome. Em casos assim a vítima demora meses para descobrir, e aí o estrago é grande. Com o Serasa Antifraude você já fica sabendo em tempo e pode tomar as medidas necessárias para não virar um problemão.

Além do serviço em tempo-real, você recebe, a cada 15 dias, um relatório por email com todas as informações do seu nome. No total, o SerasaAntifraude monitora todos os meses mais de 100 mil pessoas e já emitiu mais de 139 mil alertas. O melhor é que o serviço é bem acessível, sendo o equivalente a R$ 8,33 no plano anual.

Para assinar, basta acessar o site e escolher o seu plano. No mesmo minuto, seu CPF já começará a ser monitorado.

Resumo do seu nome!

Após assinar a ferramenta, você pode controlar tudo o que acontece com o seu nome, em qualquer horário, acessando o site do SerasaConsumidor e inserindo as suas informações pessoais de login. Ao entrar no site, você encontrará um painel de monitoramento com todas as informações necessárias sobre o seu nome e CPF, como: pontuação no Serasa Score, dividas, quantidade e lista de empresas que consultaram seu nome recentemente e informações gerais, como empresas em seu nome, números de telefones públicos registrados em seu nome e documentos roubados ou perdidos.

O Serasa Antifraude é simples de usar e ideal para quem gosta de não ter preocupações desnecessárias com o nome e gosta de ter a certeza de que mantém o seu bem mais precioso sempre em ordem. As atualizações que chegam por e-mail, a cada 15 dias.

Além disso, a cada 15 dias você recebe dicas via SMS para se proteger contra fraudes.