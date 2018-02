Educação Volta as aulas da rede estadual do MS tem início nesta quinta-feira 'Cerca de 257 mil alunos voltam as aulas em Mato Grosso do Sul'

Cerca de 257 mil alunos da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul retornam às aulas nesta quinta-feira (dia 15). Os trabalhos nas 365 escolas estaduais tiveram início no dia 6, com jornada pedagógica dos professores. Conforme o calendário, há três emendas de feriado no primeiro semestre.

Serão ao todo 204 dias letivos e quatro para exames finais. Estão previstos, ainda, nove sábados com atividades: formação continuada dos professores, família na escola e Festa Junina.

Conforme o calendário, publicado no dia 11 de dezembro do ano passado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, há três emendas de feriado no primeiro semestre.

29 e 30 de março (Paixão de Cristo), quinta e sexta-feira; 30 de abril e 1º de maio (Dia do Trabalho), segunda e terça-feira; 31 de maio (Corpus Christi) e 1º de junho, quinta e sexta-feira, são os dias não letivos do previstos no calendário deste ano.