Transporte escolar "Volta às Aulas" quer prevenir acidentes com transporte escolar Monitoramento será intensificado em veículos do interior

Desde quarta-feira (17), a Polícia Militar Rodoviária (PMR) iniciou a operação "Volta às Aulas", nas rodovias e estradas de Mato Grosso do Sul.

O objetivo é atuar na prevenção de qualquer acidente de trânsito, no período de férias escolares e intensificar a fiscalização do transporte estudantil, a fim de proporcionar segurança e tranquilidade aos estudantes e suas famílias.

A fiscalização nos veículos já é realizada durante o ano letivo, porém, o comandante do Batalhão da PMR, Tenente Coronel Wagner Ferreira da Silva, esclarece que é fundamental conferir as condições do transporte logo no retorno das aulas, no segundo semestre do ano.

Para tanto, a fiscalização abrange a documentação dos motoristas (habilitação e cursos exigidos para profissionais) e com relação aos ônibus, a validade da inspeção veicular e autorização da atividade que é emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS).

Também serão observadas as condições dos itens de segurança como cinto para passageiros, condições dos pneus e todo sistema de sinalização e identificação, além de uma série de exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

O saldo do primeiro dia de fiscalização somou 16 veículos analisados com expedição de seis autuações de infração de trânsito. A operação prossegue até a 1ª quinzena de agosto, podendo ser prorrogada até concluir a inspeção em todos os veículos do transporte escolar do Estado.

*Com informações Ascom PMR/MS