Queimadas Volta de incêndios deixa Corumbá sem internet e abastecimento de água Incêndios florestais já consumiram 50 mil hectares no Pantanal de Corumbá, Miranda e Aquidauana

Fogo atinge as duas extremidades da BR-262, próximo ao Buraco da Piranha (entroncamento com a MS-184 Foto: Chico Ribeiro

Com o Pantanal mais uma vez em chamas, os incêndios provocam transtornos também na área urbana de Corumbá. A cidade está sem internet banda larga da OI desde às 14h de terça-feira (dia 29) e operações bancárias com cartões ficaram inoperantes. Apenas celulares com pacotes de dados móveis têm internet.

O cenário de transtornos ainda inclui picos na energia elétrica, que resultam e falta de água. A estação de captação parou e a cidade ficou desabastecida. Os problemas são decorrentes de incêndio florestal entre Corumbá e Miranda, que começou no fim de semana e atingiu os cabos do sistema.

Na noite de ontem, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) divulgou comunicado sobre a falta de água.

“As redes de abastecimento de água de Corumbá e Ladário são alimentadas pela energia elétrica fornecida pela mesma concessionária. E é a mesma que chega aí na sua casa. Quando acontece uma interrupção no sistema, a Sanesul também é afetada. Sem energia elétrica, nossas operações são interrompidas automaticamente”.

Incêndios florestais já consumiram 50 mil hectares no Pantanal de Corumbá, Miranda e Aquidauana.

Estimativa da Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) e dos órgãos envolvidos na operação de combate ao fogo, indica que pelo menos 50 mil hectares de vegetação nativa foram queimados desde domingo (27), quando reacenderam as queimadas na região. Os dados sobre a devastação foi divulgada pelo site de notícias do governo.

O Campo Grande News entrou em contato com as assessorias de imprensa da OI e Energisa. (Colaborou Rosana Nunes, do Diário Corumbaense)