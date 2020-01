Volume de pescado Volume de pescado apreendido em MS teve aumento de 288% neste ano Operação da PMA e Imasul prendeu e autuou 32 pessoas por crimes ambientais, aplicou multas e recolheu petrechos de pesca

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 369 quilos de pescado em dois meses de Operação Piracema, um aumento de 288% em relação ao volume do ano passado. Além disso a PMA prendeu e autuou 32 pessoas por crimes ambientais, aplicou multas e recolheu uma quantidade expressiva de petrechos de pesca. Os números constam do relatório entregue pelo comandante da PMA, tenente coronel Eduardo Lane, ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, durante reunião de prestação de contas na manhã de hoje.

A Operação Piracema começou em novembro e vai até o fim de fevereiro. Todo efetivo da PMA foi escalado para as atividades de fiscalização e o Imasul designou mais 30 fiscais ambientais para reforçar o trabalho. A apreensão feita apenas pelos fiscais do Imasul, em vistorias nas peixarias, somou 343 quilos de pescados sem origem ou fora de medida.

Neste ano, o volume de apreensões e prisões está bem superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Isso ocorre, segundo o comandante da PMA pelo rigor da fiscalização. A quantidade de pescado é 288% maior do que o total apreendido nos dois primeiros meses da operação na temporada 2018/2019. O número de prisões também segue a proporção: 32 x 12.

Foram apreendidos ainda 313 anzóis de galho, 7 barcos, 45 espinhéis, 95 redes, entre outros equipamentos e petrechos.

O trabalho da PMA e a decisão do Imasul de reforçar a Operação destacando fiscais para apoiar na fiscalização, foi elogiada pelo secretário Jaime Verruck. O titular da Semagro frisou que o governo tem dado toda estrutura e apoio necessários à PMA para que exerça com eficiência seu trabalho na repressão à pesca ilegal e que espera da população um comportamento consciente, de respeito ao período de defeso e de repúdio àqueles que teimam em confrontar as leis e praticar a pesca predatória.

“Esse período é essencial para reprodução das espécies, é o tempo em que os peixes estão mais indefesos, subindo a correnteza para desovar nas cabeceiras. Temos que ter consciência, dar uma chance à natureza para que nossos rios sempre tenham peixes”, disse Verruck.

Imasul – Em apenas três dias de trabalho na semana passada, os fiscais do Imasul apreenderam, 343 quilos de pescado irregular em peixarias e restaurantes localizados em Campo Grande, na rodovia BR-262 e na estrada MS-352 (Ponte do Grego).

O trabalho vai até 28 de fevereiro e deverá abranger todas as regiões de Mato Groso do Sul. Participam da operação 30 servidores. “Estão todos motivados e engajados na tarefa de fazer cumprir a lei e proteger nossos recursos pesqueiros”, disse o diretor presidente do Imasul, André Borges.

Na Capital foram vistoriados 32 estabelecimentos, dentre peixarias e restaurantes. Nos locais foram apreendidos 335 kg de pescado irregular (sem documentação ou exemplares fora do tamanho permitido no período de defeso). Já no posto da PRF na BR-262, foram realizadas 100 abordagens e apreendidos 8 kg de pescado irregular. Na MS-352 (Ponte do Grego), em mais 70 abordagens foram aprendidas duas motosserras sem documentação (LPU – Licença de Porte e Uso).