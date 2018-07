Voluntários realizam arraial para acolher famílias refugiadas da Venezuela Voluntários do grupo “MS Acolhe” realizam um arraial no próximo dia 15 de julho, em Campo Grande, para arrecadar fundos para acolher famílias refugiadas da Venezuela aqui na Capital. O “Arraiá MS Acolhe” será no Águila Burguer, a partir das 18h, e o in

A atração musical do Arraiá será o grupo de venezuelanos Los Hermanos Fraternidade, que já estão morando em Campo Grande. O valor inclui comidas típicas de festas julinas, além de arepa, prato tradicional da Venezuela. Bebidas e doces são à parte.

Segundo a voluntária do projeto Elaine Oshiro, o dinheiro do “Arraiá MS Acolhe” será para comprar passagens, viabilizar moradias e as respectivas despesas, alimentação, até que as famílias refugiadas consigam se estruturar na Capital e se manter por conta própria.

“É um evento para ajudar pessoas que, assim como nós, tinham carro, tinham casa, tinham emprego, tinham tudo, mas acabaram perdendo tudo por conta de dificuldades no governo, na política, e foram obrigados a saírem de suas terras pra vir pra cá na esperança de ter uma vida melhor. O mínimo que podemos fazer é dividir um pouco do que temos com essas pessoas que estão precisando”, ressalta Elaine.

A princípio, as famílias venezuelanas entraram no Brasil por Roraima. “Estive em Boa Vista na semana passada e a situação lá é muito crítica e muito urgente”, conta a voluntária. Segundo ela, a Fraternidade Sem Fronteira montou um centro de acolhimento na cidade, onde abriga 250 pessoas.

“No total, já têm 20 abrigos, mas isso não é suficiente, pois a cada dia chegam mais e mais pessoas. A situação na Venezuela é muito crítica, então, pensamos que uma forma de ajudar é trazendo uma ou mais famílias de Boa Vista para cá, pois o Estado lá não tem condições de atender tanta gente, e aqui poderíamos dar uma condição de vida melhor e cuidar dessas famílias. Resolvemos fazer este primeiro evento para arrecadar dinheiro para trazer um grupo de venezuelanos para cá”, explica Elaine.

MS Acolhe

O grupo “MS Acolhe” é o resultado da união de voluntários de Mato Grosso do Sul que trabalham em prol do projeto “Brasil, um coração que acolhe”, da Organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que oferece apoio aos refugiados venezuelanos no Brasil.

“Tive a ideia de montar o grupo quando comecei a participar da Fraternidade e vi que é uma entidade muito séria, que aplica de forma efetiva os recursos dos padrinhos”, diz a voluntária do projeto Elaine Oshiro.

Serviço

Data: 15 de julho

Hoirário: 18h

Local: Águila Burguer – Rua Amazonas, 1068, esquina com rua Arthur

Cardápio: arroz carreteiro, arepa, farofa, caldo de feijão, vinagrete, mandioca e milho verde.

Obs.: Levar pratos e talheres

Telefone para mais informações e compra de ingressos: 3028-5429 – Fraternidade Sem Fronteiras.