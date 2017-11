'Melhores Destinos' Voos de Campo Grande para o Paraguai começam em dezembro Companhia aérea Amaszonas Paraguay confirmou início da operação

Está marcado para dezembro o voo inaugural de Campo Grande para Assunção, capital do Paraguai. A companhia aérea Amaszonas Paraguay, integrante do Grupo Amaszonas, confirmou o início da operação no Estado.

Conforme o site 'Melhores Destinos', o voo inaugural na capital sul-mato-grossense será em 13 de dezembro. Já os voos comerciais iniciam em 17 de dezembro, partindo de Assunção três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, com horários ainda não definidos.

No site da empresa ainda não está disponível a venda do trajeto. Também não foi divulgado o provável preço médio das passagens. O único aeroporto brasileiro que a companhia opera atualmente é o de Florianópolis (SC). Em dezembro, outras duas cidades brasileiras também terão voos que partem de Assunção, sendo elas Porto Alegre e Curitiba.

A aeronave que fará os voos é o modelo Bombardier CRJ-200, jato executivo canadense com capacidade para 50 pessoas.

Na capital Paraguaia, é possível também se conectar com outros destinos da Amaszonas, como Buenos Aires, Salta e Corrientes (Argentina), Montevideo (Uruguai), Santa Cruz e La Paz (Bolívia), Ciudad del Este (Paraguai) e Iquique (Chile), além de destinos na Europa, América Central e América do Norte por meio de acordos com outras companhias.

A Amaszonas conta com companhias aéreas nacionais na Bolívia, Paraguai, Uruguai e uma operação doméstica própria no norte do Chile, voando para sete países. O Portal Correio do Estado entrou em contato com a empresa em Campo Grande, mas as ligações não foram atendidas.