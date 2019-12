Ameaça Vou botar fogo, derreter isso aí tudo: presidiário ameaça namorado da mãe Homem tentava romper relacionamento e foi agredido pela mulher

Uma mulher de 48 anos foi presa pela Polícia Militar de Paranaíba, município a 407 quilômetros de Campo Grande, depois de apresentar falsa identidade. Os policiais chegaram a dela depois que ela agrediu o namorado, de 53 anos. O homem, além de apanhar, foi ameaçado pelo filho dela, que é um presidiário.

Segundo relato, a PM foi acionada até uma residência na Rua Frei Pedro, onde o homem informou que ao tentar romper relacionamento, passou a ser agredido pela namorada. O filho dela, que cumpre pena no estabelecimento penal do município chegou fez ameaças por telefone: “Seu vagabundo! Você está mexendo com minha mãe. Quando eu sair daqui, eu vou botar fogo, derreter isso aí tudo!”.

Os policiais orientaram o casal a respeito dos trâmites necessários e, ao solicitar identificação dos envolvidos para registro da ocorrência, a mulher forneceu nome que não foi encontrado nos sistemas oficiais e insistiu na farsa até ser descoberta e presa, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.