Tecnologia WhatsApp vai liberar transferência de dinheiro via mensagem 'Um dos fundadores do mensageiro, Brian Acton, confirmou que o recurso deve chegar em breve ao Brasil e à Indonésia'

O whatsApp está liberando, aos poucos, um serviço de transferência de dinheiro entre usuários. A ferramenta está em fase de testes do aplicativo na Índia. Um dos fundadores do mensageiro, Brian Acton, confirmou que o recurso deve chegar em breve ao Brasil e à Indonésia.

De acordo com o site ‘Techtudo’, o recurso ficará disponível no menu de configurações do aplicativo. Quando for usar o serviço pela primeira vez, o usuário vai precisar verificar o número do telefone via SMS. Em seguida, é só escolher um banco.

Depois de configurar estas preferências, o recurso passa a aparecer junto as opções de compartilhamento de imagens, vídeos, arquivos, localização e contatos.