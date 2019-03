Show Whindersson Nunes pede ingresso de show para Sandy e ela diz que não tem Após ingressos se esgotarem, cantores anunciaram shows extras

A turnê especial que será feita pela dupla Sandy e Junior para comemorar os 30 anos de carreira deixou fãs dos artistas em alvoroço para conseguir um ingresso para o espetáculo. Seriam apenas dez shows em dez capitais, mas como os ingressos se esgotaram rapidamente, a dupla anunciou que terão apresentações extras. Nem mesmo famosos conseguiram o tão sonhado bilhete para esse momento de nostalgia.

Sem conseguir comprar um ingresso, o influenciador digital Whindersson Nunes, 24, resolveu ligar diretamente para a artista. "O bom de ser famoso é que dá pra ligar e pedir ingresso e ouvir dela mesma que não tem mais", publicou o influenciador na sexta-feira, 22.

Neste sábado, 23, ele voltou a falar sobre o assunto: "Gente vi aqui que tá lotadasso mesmo o show da Sandy e Junior será que vai ter lugar pra eles porque senão não tem show né vamos falar sério", brincou.

Após encerradas as vendas de ingressos pela internet para a turnê "Nossa História" de Sandy e Junior por todo o país, a dupla anunciou dois shows extras, um em São Paulo e outro no Rio.

O Rio de Janeiro terá uma nova apresentação no dia 2 de agosto, às 21h30, na Jeunesse Arena, e São Paulo também receberá os irmãos no dia 25 de agosto, às 20h, no Allianz Parque.

A pré-venda de ingressos para os dois shows extras acontece nos dias 27 e 28 de março, exclusiva para clientes cartão Elo, a partir da 10h do dia 27 pela internet e a partir das 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade. As vendas para o público em geral começam no dia 29 de março, a partir da 00h01 pela internet e 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

Confira as datas dos shows:

12/julho: Recife - Classic Hall

13/julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19/julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20/julho: Brasília - Nilson Nelson

02/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

3/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte - Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo - Allianz Parque

25/agosto: São Paulo - Allianz Parque

31/agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus - Estúdio 5

14/setembro: Belém - Hangar