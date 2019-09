Whindersson Nunes Whindersson Nunes se apresenta dia 28 com a turnê A volta do que não foi Youtuber promete trazer show que faz o público rir até "doer a barriga"

Mantendo a fama de maior youtuber do Brasil, Whindersson Nunes apresenta em Campo Grande seu novo espetáculo, “A Volta do que não foi”. A apresentação será única, no dia 28 de setembro, às 21h, no Ginásio Dom Bosco.

Em seu mais novo espetáculo, o comediante promete uma temática diferente que fará o público rir “até doer a barriga”.

Nascido em Bom Jesus do Piauí, Whindersson começou a fazer vídeos para seu canal aos 15 anos. O sucesso bateu cedo à porta com uma diversidade de seguidores.

Ao lançar a paródia “Alô vó, Tô Reprovado”, viu o canal bombar, com cinco milhões de visualizações em apenas uma semana e a paródia viralizou na internet.

Dono do espetáculo “Marmininu”, que atingiu mais de 200 mil espectadores e paródias como “Qual a Senha do Wi-Fi?” e “Tão Linda”, o comediante já subiu ao palco para falar da sua infância, relacionamento com a mãe e mudança do interior para a cidade grande, além de fazer referência aos grandes humoristas do norte e nordeste do país.

Em março de 2018, ele estreou o espetáculo “Eita, Casei!”, que já foi apresentado em Campo Grande, em que conta tudo sobre seu casamento com Luísa Sonza.

Os ingressos estão à venda e os valores da cadeiras numeradas são Setor A - R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada), Setor B – R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). Os valores para arquibancada no primeiro lote são R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

Os ingressos podem ser adquiridos no estande Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados, que fica na Avenida Mato Grosso com Ceará ou no site.