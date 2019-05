Feminicidio William Maksoud apoia caminhada de combate ao feminicidio

A partir do dia 1º junho, próximo sábado, serão promovidas na Capital uma série de ações de combate ao feminicídio. A primeira ação acontecerá no sábado e terá apoio e participação do vereador William Maksoud.

A caminhada relembra a história de Isis Caroline que morreu em 2015, por estrangulamento. A meta da campanha, segundo Carla Stephanini , é alertar a população sobre a violência contra mulher e que é função de todos intervir.

Para o vereador William Maksoud, a ação é de extrema importância. “Precisamos participar e apoiar essas ações para dar um basta na violência contra mulher”, alerta.

William ainda completa “faço questão de estar presente nessa caminhada e erguer a bandeira”

A Madrinha da Campanha Estadual é a atriz e ex modelo Luiza Brunet que sofreu violência e abusos do ex companheiro, mas teve coragem para denunciar.

DADOS

No Estado cerca de 125 mulheres foram vítimas de feminicídio e 169 na forma tentada. Em Campo Grande, 25 mulheres foram assassinadas. Somente neste ano de 2019 já três mulheres foram assassinadas, segundo dados da subsecretaria Carla Stephanini.