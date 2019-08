Workshop Workshop sobre doenças virais em suínos em Dourados

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – realiza na próxima terça-feira (13), em Dourados – município a 230 km de Campo Grande –, o Workshop sobre Doenças Virais de Importância na Produção de Suínos. O evento será realizado no Sindicato Rural do município com apresentação de palestras e painéis de especialistas na área.

Workshop é realizado em parceria com a ABCS – Associação Brasileira dos Criadores de Suínos –, ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal –, ABEGS – Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos –, Abraves – Associação de Médicos Veterinários Especialistas em Suínos –, e demais parceiros estaduais.

O evento tem como público alvo profissionais que atuam na cadeia produtiva dos suínos como médicos veterinários, gerentes, pesquisadores, docentes, líderes, profissionais de assistência técnica em granjas, defesa sanitária, frigoríficos e acadêmicos.

Palestras sobre a Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica, a Síndrome Respiratória e Reprodutiva dos Suínos, doenças vesiculares – Febre Aftosa, por exemplo –, e também sobre o Papel do Serviço Veterinário Oficial no atendimento às enfermidades de notificação obrigatória serão ministradas durante o workshop.

Para participar, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.