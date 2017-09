Sucesso Xiaomi vende um milhão de smartphones em apenas 48 horas

Já se sabia que a Xiaomi estava desfrutando de altos níveis de popularidade na Índia mas vender um milhão de smartphones em 48 horas é um novo patamar até para a fabricante chinesa. Conta o Android Headlines que o mais recente feito da Xiaomi aconteceu durante a campanha ‘Big Billion Days que teve lugar na Amazon India e no Flipkart, na qual a fabricante chinesa esgotou os seus smartphones.

O smartphone mais popular da Xiaomi durante este período foi o Xiaomi Redmi Note 4, seguido do Redmi 4 e do Redmi 4A. No caso do Redmi Note 4, o smartphone esteve disponível com um desconto de 31 dólares, uma oportunidade de adquirir o smartphone por um preço mais baixo que muitos indianos aproveitaram.