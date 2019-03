FAKE NEWS Xuxa comenta polêmica com fake de Bolsonaro: "Vai me pedir desculpas" Fãs do político começaram atacar a apresentadora por um tweet que Xuxa nunca fez

Foto: © Divulgação / TV Globo

Na noite desta quarta-feira (6), Xuxa decidiu usar seu perfil no Instagram para desmentir uma informação que estava circulando nas redes sociais. Um tweet fake usando o nome da apresentadora mostrava uma alfinetada da artista em Jair Bolsonaro, no qual o presidente teria respondido detonando a loira.

O problema é que era tudo falso, mas os fãs do político não checaram a informação e começaram a mandar mensagens de ódio para Xuxa. Na rede social, a apresentadora decidiu esclarecer que era tudo mentira e exigiu um pedido de desculpas: “Estou colocando isso aqui pra ver se respeito gera respeito e gentileza gera gentileza… cada um que entrou no meu insta e face pra me agredir se tiver caráter e dignidade vai me pedir desculpas … ok??“, escreveu a loira.

Irritada com algumas acusações e críticas, a loira disparou: “Sejam homens e mulheres dignos de serem chamados de gente e me peçam desculpas.., fiz sim o filme “amor estranho amor” (Tarcisio Meira, Mauro Mendonça, Vera Fisher, Otavio Augusto, Iris Bruzzi) e ainda mais 3 revistas nua (status, ele ela e playboy) era meu trabalho , nunca me droguei , nunca me prostitui, porque minha mãe me ensinou valores“, continuou.

Xuxa ainda seguiu e finalizou: “Espero que a mãe de vocês também tenha dado educação a vocês e venham aqui me pedir desculpas por algo que eu não fiz e nunca faria. Não dou direito a vocês virem me ofender sem antes saber se isso era verdade ou não…. vamos lá… mostrem q vocês erraram e se desculpem".